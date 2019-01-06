سوريا الديمقراطية تتقدم في الشعفة وداعش يتدرع بالأسرى

أخبار الآن| دير الزور - سوريا - (وكالات)

واصلت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها داخل بلدة الشعفة في الريف الشرقي لدير الزور، ووصلت إلى جامع السيد الذي يقع في نصف البلدة وسط قصف مدفعي من قبل قوات التحالف المتواجدة في بلدة هجين .

وهناك أخبار شبه مؤكدة عن قيام داعش بجمع كل من اسرهم في بلدة السوسة واستخدامهم كدروع بشرية للضغظ على قوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق قام 6 من افراد داعش بتسليم انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

واضاف المرصد السوري ان شهادات حصل عليها من فارين من جيب تنظيم داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،افادت بان التنظيم بات في حالة انهيار متسارعة .

يأتي هذا الاستسلام عقب مقتل أكثر من 1063 من مقاتلي تنظيم داعش ممن قتلوا في القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات ضمن الجيب الأخير للتنظيم منذ الـ 10 من أيلول / سبتمبر من العام 2018، وبعد فرار أكثر من 500 من عناصر التنظيم، منذ القرار الأمريكي بالانسحاب من الأراضي السورية في الـ 19 من كانون الأول / ديسمبر الفائت، فيما تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة على محاور القتال.

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