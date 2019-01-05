اشتباكات حلب بين النصرة وحركة الزنكي تتسع لحماة وإدلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

توسعت رقعة الاشتباكات بين جبهة النصرة أو ما تُعرف بهيئة تحرير الشام وفصائل سورية مسلحة , توسعت من ريف حلب الغربي لتشمل أرياف محافظة إدلب كافة ومناطق في ريف حماة .



المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأنّ جبهة النصرة أو ما تُعرف بهيئة تحرير الشام سيطرت على 20 بلدة كانت خاضعة لحركة نور الدين الزنكي في القطاع الغربي من ريف حلب شمال غربي سوريا ، بعد معارك استمّرت لمدة أربعة أيّام و أدّت إلى قتل أكثر من مئة مسلح من الجانبين.



وكانت المعارك اندلعت يوم الثلاثاء الماضي بعد أن اتّهمت جبهة النصرة حركة نور الدين الزنكي بقتل خمسةٍ من مسلحيها بينهم أحدُ قادتها , اذ خرقت اتفاق التهدئة مع الزنكي لتشن هجمات احتلت خلالها للمرة الأولى مدينتي دارة ْ عزة وجبل الشيخ بركات قبل أن تتوسع الى مناطق أخرى.



وأسفرت هذه المعارك وفق المرصد السوري عن قتل اثنين من مسلحي النصرة و 14 مسلحا في صفوف الفصائل المسلحة الأخرى خلال معارك يوم الجمعة فقط ، اذ ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 61 مسلحا من النصرة و 58 مسلحا في صفوف الفصائل الأخرى.



و وَقعت هذه المعارك في منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً كانت روسيا و تركيا عقدتا إتفاقا بشأنها في ال 17 من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.



كما شهدت هذه المنطقة منزوعة السلاح ضربات جوّية ً روسية شنّتها للمرة الأولى في غرب محافظة حلب منذ عقد الاتفاق الروسي التركي وأسفرت عن قتل عدد من المدنيين في مدينة دارة عزة بعد ساعات من احتلالها من قِبل النصرة إثر معارك مع حركة نور الدين الزنكي.



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