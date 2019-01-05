تمديد حال الطوارئ في تونس شهرا واحدا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة التونسيّة تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد، شهرا واحدا أي حتى الرابع من شباط/فبراير المقبل على خلفية استهدف تفجير ارهابي حافلة للأمن الرئاسي.



ورجّح مسؤول في الرئاسة التونسية أن يكون هذا التمديد الأخير بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ في البلاد.



و قالت الرئاسة في بيان إن الرئيس الباجي قائد السبسي قرّر "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد"، وذلك بعد "استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ".

وتم فرض حال الطوارئ استنادا إلى أمر (قرار) أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير/كانون الثاني 1978.

ويأتي تمديدها غداة مقتل "إرهابيَّين" في عملية لمكافحة الإرهاب داهمت خلالها قوات الأمن منزلا في منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد حيث كانا يختبئان.

وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.





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