مباحثات عربية في الأردن لمواجهة أزمات المنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ا ف ب)

عقد وزراء خارجية ست دول عربية هي مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا في البحر الميت غرب المملكة , بحثوا خلاله أزمات المنطقة وسبل التعاون من أجل مواجهتها، كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحافيين في أعقاب الاجتماع، إن "اللقاء كان تشاوريا بين أشقاء واصدقاء" موضحا " أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية عدة.

وشارك في الاجتماع الى جانب الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.

وأشار الى أن "اللقاء كان تشاوريا مفتوحا بدون أجندة وبدون جدول أعمال للحديث حول كيفية أن نعمل من اجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة". وأكد الصفدي أن "الحوار كان إيجابيا ومثمرا وموسعا تطرقنا فيه الى كل القضايا التي يجب أن نعمل معا من أجل أن نعالجها لتحقيق هدفنا المشترك في الأمن والإستقرار وخدمة قضايانا".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد الأربعاء خلال لقائه الوزراء في عمان "أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها" بحسب بيان الديوان الملكي.

وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى "الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط". كما عقد في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" أو"الناتو العربي" كما يسميه البعض.

اقرأ المزيد:

السبسي: القمة العربية قمة الكل