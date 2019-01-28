المسماري لأخبار الآن: طهرنا مناطق في سبها من القاعدة وداعش

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في لقاء خاص لأخبار الآن مع العميد احمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية قال إنه وفي إطار عمليات تطهير مناطق الجنوب لمدينة سبها الليبية تمكنت وحدات من الجيش الليبي تمكنت من تطهير مناطق مختلفة في مدينة سبها من مجموعات منفردة من داعش والقاعدة وتسليمها للهيئات الشرعية بالدولة ..

واكد المسماري أن سبها غدت ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية بعد مقتل "أبوطلحة" القيادي البارز في تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي ، وقام قيادي آخر وهو عادل أحمد العبدلي، المكنى بأبي الزبير الليبي بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل قوات مكافحة الإرهاب ، داخل مدينة سبها .

وافاد المسماري أن قوات الجيش وصلت لمناطق مختلفة تواجدت فيه الجماعات والعصابات الإرهابية وتم التواصل مع الأهالي في المنطقة للاطمئنان على سلامتهم ، وبدأت الجهات الأمنية المختلفة باجتياح المناطق والمواقع المختلفة وتطهيرها من معاقل العصابات والجماعات المنفردة ، وهي معاقل تابعة لتنظيم القاعدة

وأضاف المسماري بوجود عصابات إجرامية تمتهن السرقة والنهب والقتل في المدينة ، إضافة لوجود جماعات قبلية مسلحة ، وتم اخلاء كل المواقع وتم تسليمها للجهات الشرعية في ليبيا بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية ، مؤكداً على وجود استغلال للمدينة نظراً لكبر حجمها ومساحتها .

المسماري أشاد بجهود جميع الجهات الامنية التي كانت تعمل على تطهير المناطق بعد تلقيهم معلومات مختلفة من أفراد ذات خبرة ، وأضاف أن ما يسرّع من وتيرة العمليات الامنية مساعدة السكان للعناصر الامنية المنتشرة في المنطقة بالكامل ، والنقطة الاهم أن جميع العناصر الأمنية كانت تعمل بشكل سري تام بين سكان المدينة .



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