قتل قيادي بارز في القاعدة ضمن عملية للجيش في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة ضمن عملية للجيش الليبي لتطهير الجنوب الليبي من الإرهاب

والقيادي في تنظيم القاعدة، هو عادل أحمد العبدلي، المكنى أبو الزبير الليبي، في مدينة سبها،

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، إنه تمت تصفية القيادي الخطير، أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها

وأوضح المسماري أن العبدلي يعد من العناصر الخطيرة، وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا عام 2004، حيث سجن في سجن "أبو سليم".

ويمثل مقتل أبو زبير الليبي، وقبله أبو طلحة والمهدي دنقو ومعهم قيادات أخرى مصنفة خطيرة، أقوى ضربة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي منذ سنوات، خاصة أنها تأتي في وقت تصاعد فيه نشاط التنظيم جنوب ليبيا وفي منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.



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