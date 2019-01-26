مادورو: مستعد للحوار مع المعارضة

أخبار الآن | كاركاس فنزويلا (وكالات)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده ل لحوار مع المعارضة ولقاء رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو مشيراً إلى أن قنوات الاتصال مع المعارضة قائمة وكانت موجودة دائماً.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي له في كراكاس إنه "كانت هناك دائماً قنوات للتواصل مع المعارضة التي كنا نعمل على تطويرها... تحت أي ظرف".

وذكر مادورو أن فريدي بيرنال، المنسق الوطني للجان التموين والإنتاج التقى رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو في أوائل يناير، ورئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيليو التقاه يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف مادورو أن غوايدو وعد كابيليو بأنه لن يعلن نفسه رئيساً.

وتابع أنه على الرغم من عدم التزام غوايدو بوعده، لا يزال مادورو "ملتزماً بالحوار الوطني"، وأنه "على استعداد للقاء هذا الشاب إذا احتاج الأمر... لأنه يؤمن بالسلام والديمقراطية والكلمة والحقيقة

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