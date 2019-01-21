داعش يتبنى الهجوم الإنتحاري شمالي سوريا

أخبار الآن | سوريا ( متابعات)

تبنى تنظيم داعش يتبنى الهجوم الإنتحاري شمالي سوريا الذي أصيب فيها جندي أمريكي وعضوين من قوى الأمن الداخلي بشكل طفيف والذي استهدف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة.

السيارة المفخخة التي انفجرت صباح اليوم عند حاجز لقوى الأمن الداخلي عند جسر 47 بريف الشدادي أسفرت بالإضافة إلى الأضرار المادية لإصابة عضو وعضوة من قوى

الأمن الداخلي على الحاجز بالإضافة إلى جندي أمريكي أثناء مرور رتل للتحالف من ةالحاجز.

هذا وأسفر التفجير عن إلحاق أضرار مادية بسيارة للتحالف وبعض الآليات على الحاجز.



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