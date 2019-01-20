قتل 8 جنود صوماليين في هجوم لجماعة الشباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

قتل ثمانية جنود صوماليين على الأقل، بعد أن هاجمت جماعة الشباب الصومالية قاعدتهم في ضواحي بلدة كيسمايو، وفقاً لما أعلنه مسؤولون عسكريون ووجهاء محليون.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر في قرى مجاورة، إن المسلحين نهبوا القاعدة واستولوا على آلية عسكرية.



وقال مسؤول عسكري صومالي، إن "الارهابيين هاجموا قاعدة بولوغادود العسكرية مستخدمين الاسلحة الثقيلة والمتفجرات، وتصدى الجيش الصومالي وقوات جوبالاند للجماعة قبل أن ينسحب لاحقاً من القاعدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف المسؤول، "قتل ستة جنود خلال الهجوم وقضى اثنان بعد تفجير سيارة مفخخة عند استعادة القوات السيطرة على القاعدة".

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر في قرى مجاورة، إن المسلحين نهبوا القاعدة واستولوا على آلية عسكرية، فيما قال أحد الوجهاء المحليين ويدعى حسن رشيد لوكالة "فرانس برس"، إن "مقاتلي جماعة الشباب نهبوا كل شيء في القاعدة، واضرموا النار في مخازن الاسلحة وصادروا آلية عسكرية، وقامت مروحيتان بشن غارات جوية خلال الهجوم".

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