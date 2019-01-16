اليونسكو: الألغام تصعّب إعادة إعمار الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (صحف)

قالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي أمس أن إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية ستكون "صعبة" , خصوصا بسبب انتشار الألغام , ما يستدعي استخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار.

وكانت منظمة اليونسكو أطلقت في سبتمبر الماضي مبادرة لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار الموصل.

وقالت خلال زيارة قامت بها الى مدريد "إنه مشروع طموح جدا لكنه صعب"، مضيفة "نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا جدا".

وتابعت أن مشروع إعادة الإعمار "لا يزال في بداياته العملانية"، مشيرة الى الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام.

وقالت في هذا الصدد "لقد جمعنا أكثر بقليل من 100 مليون دولار لهذه المبادرة، والمبلغ كبير على مستوى اليونيسكو"، معربة عن "الارتياح" لهذه النتيجة.

ومن أصل مبلغ المئة مليون دولار هناك هبة من نحو 50 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ المزيد:

العراق يوقف منح تأشيرات عمل لإيرانيين