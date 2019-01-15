الأردن يستضيف محادثات أسرى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وافقت المملكة الأردنية على طلبِ الأمم المتحدة استضافة عمّان لاجتماعٍٍ حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشياتِ الحوثي.



متحدثُ رسمي باسم الحكومة الأردنية، أوضح في بيانٍ أن الأردن سيستضيف الاجتماع لمناقشةِ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وسيحدد موعد الاجتماع من قبل مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.



وأضاف: "إننا في المملكة الأردنية الهاشمية نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لابد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد التقى، في وقت سابق من الشهر الحالي، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الذي زار المملكة ناقلاً رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الملك عبدالله الثاني.

وبحث الوزيران المستجدات في جهود حل الأزمة اليمنية، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي، في تصريحات صحافية مشتركة مع اليماني، "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء ودعمها جهود حل الأزمة اليمنية وفق القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، بما ينهي معاناة الأشقاء ويعيد لليمن أمنه واستقراره".

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