سندس ليست الضحية الأولى في مخيم الركبان.. مقصلة الثلج والنار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت شبكات إعلامية محلية، السبت 12 يناير/كانون الثاني، أن امرأة أحرقت نفسها في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية بسبب عدم توفر الطعام لأطفالها الصغار.

وأفادت شبكة "فرات بوست" بأن السيدة "سندس فتح الله - 28 عاما" أقدمت على حرق نفسها داخل خيمتها في مخيم الركبان بسبب عدم توفر الطعام لها ولاطفالها منذ ثلاثة أيام.

وأوضحت الشبكة أنه جرى نقل المرأة التي أضرمت النار في جسدها، إلى الأردن للعلاج بسبب حالتها وطفلها الرضيع الحرجة.

ويشهد مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية حصاراً خانقاً من قبل قوات النظام السوري منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حيث منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وسط مناشدات من إدارة المخيم لانقاذ أكثر من 50 ألف شخصاً بداخله يعانون أوضاعاً متردية وظروف إنسانية صعبة.

سندس وأطفالها ليسوا الضحية الوحيدة في خضم هذه الظروف الإنسانية الصعبة، ففي شهر ديسمبر/كانون الأو ل الماضي توفي رضيعان سوريان مرضاً في المخيم ذاته مع اشتداد برودة الطقس وفقدان المستلزمات العلاجية اللازمة.

وجاء في بيان صادر عن اليونيسيف وتلقى محرر يورونيوز نسخة منه: "أسبوع حزين آخر يمر على الأطفال والعائلات في الركبان حيث توفي طفلان دون سن الستة أشهر بسبب المرض في منطقة الركبان الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية للأردن مع سوريا.

وكانت مصادر من الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الفائت من حصار تفرضه قوات النظام السوري على المخيم إلى جانب منع الأردن من إدخال المساعدات، وهو ماتسبب بنفاد مخزونات الطعام وتسجيل حالات وفاة. بين السكان ومعظمهم من النساء والأطفال.

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