5 مدن تحشد لـ"مسيرة الشهداء" في السودان

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى, وتحالف نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض

إطلاق أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء, يبدأ بـ"مسيرة الشهداء" التي ستنطلق اليوم , على أن تكون المحطة الوسطى في الخرطوم بحري نقطة البداية.

يأتي ذلك فيما لازالت الدعوات إلى التصعيد مستمرة , من أجل مواصلة الاحتجاجات في المدن السودانية التي اندلعت منذ 19 من ديسمبر الماضي.

قوى وتجمعات سودانية دعت في بيان إلى مواصلة الاحتجاجات للضغط في اتجاه تنحية الرئيس البشير.

وكانت شخصيات سودانية أكاديمية وسياسية ونخبة من المثقفين والشخصيات القومية جددت مبادرتها للسلام والإصلاح لمعالجة الوضع الراهن.

تجمع الشخصيات رأى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والاحتقان الاجتماعي المتفاقم، انعكاس لحجم الأزمة السياسية الخانقة، والإصرار على الاستمرار في احتكار السلطة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في السودان أعلنت مساء السبت أن عدد القتلى في الاحتجاجات ارتفع. وقال عامر محمد ابراهيم، رئيس اللجنة، التي شكلها النائب العام بشأن احتجاجات السودان، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24.

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