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مقتل 7 أطفال ونساء في قصف حوثي على حجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( وكالات)


أفادت مصادر ميدانية عن مقتل 4 أطفال و3 نساء، جراء قصف حوثي على قرية شليله الواقعة في مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية.

وأشارت المصادر، أن الميليشيات الحوثية قامت بقصف ليلي على قرية شليلة، بعدد من القذائف لتسفر عن مقتل العديد من الضحايا وإصابة 15 آخرين.

وفي مديرية الغيل غرب محافظة الجوف، قتل طفلان وأصيب آخر، بقصف من الميليشيات الحوثية، عبر قذائف الكاتيوشا على قرية سكنية في المديرية.

 

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