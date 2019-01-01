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تفجير انتحاري في جنوب ليبيا

أخبار الآن | تراغن - ليبيا 

هز تفجيرُ انتحاري مدينة تراغن في جنوبِ ليبيا على ما أفادت مصادر أمنية ليبية.

و أوضحت المصادر ذاتُها أن التفجيرَ الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة من دون أن يؤدي الى وقوعِِ اصابات باستثناءِ المُسلح الذي فجر نفسه.

وأفاد مصدر أمني مفضلًا عدم ذكر إسمه، بأن التفجير الذي وقع بغدوة (60 كلم جنوب مدينة سبها)، لم يسفر عن أي ضحايا لأن الانتحاري فجر نفسه أمام المركز.

ويأتي التفجير الانتحاري بعد تحرير كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للجيش الليبي، الإثنين الماضي ، 12 أسيرًا كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الارهابي في منطقة المشروع التابعة لمنطقة غدوة ، بعد أن اختطفهم قبل نحو شهر.

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