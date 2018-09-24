صواريخ إس-300 للنظام السوري خلال أسبوعين

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)



بعد أيام من إسقاط طائرتها العسكرية في سوريا، أعلن وزير الدفاع الروسي أن موسكو سترسل إلى سوريا نظام "إس-300" المضاد للصواريخ خلال أسبوعين.

الوزير الروسي أشار إلى أنه سيجري تزويد وحدات النظام المضادة للطائرات بأنظمة تعقب وتوجيه روسية.

الجيش الإسرائيلي رد على بيان وزارة الدفاع الروسية الذي كشف ملابسات سقوط الطائرة "إيل 20" من قبل الدفاعات الجوية للنظام إثر عرض فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف تفاصيل مثيرة.

وقال البيان، إن بعثة الجيش الإسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو عرضت أمام مسؤولين كبار في الجيش الروسي التحقيق العسكري الكامل بشأن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم إجراء تحقيق وعرضه بشكل مفصل.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتستر وراء أي طائرة، مضيفا أن الطائرات كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي عندما أصابت دفاعات النظام الطائرة الروسية، واصفا إسقاط الطائرة بالصعب ومقدما تعازيه للعائلات والشعب الروسي.

وأكد البيان أن استمرار التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي يعتبر "مصلحة مشتركة بسبب التحديات الإقليمية المختلفة، وأن تسليح جهة غير مسؤولة بأسلحة متقدمة يعتبر خطرا على المنطقة".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلامة وأمن القوات الروسية العاملة في سوريا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل لمواجهة محاولات إيران المستمرة للتموضع في سوريا وتسليح حزب الله بالأسلحة.



اقرأ أيضا:

تفاصيل جديدة عن اسقاط الطائرة الروسية بسوريا