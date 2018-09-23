قتيل بفيضانات عارمة اجتاحت ولاية تونسية

أخبار الآن| تونس - تونس -(وكالات)

هطلت أمطار غزيرة، السبت، في ولاية نابل بشمال شرق تونس، مما أسفر عن فيضانات هائلة خلّفت قتيلا، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضح المتحدّث باسم الوزارة سفيان الزعق أنّ الضحية رجل مسنّ جرفته السيول بينما كان يحاول قطع منطقة غمرتها المياه في منطقة تاكلسة.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث إن العديد من الطُرق في نابل قُطعت، وكذلك سكة الحديد والطرق السريعة من تونس، مؤكدا أنه تم إرسال تعزيزات من الجيش والشرطة والحماية المدنية.

وأضاف الزعق "لقد تساقط ما يصل إلى 197 ملم من المياه في نابل، هذا استثنائي"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مراكز إيواء للسكان المشردين.

وقد توجّه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعدد من الوزراء إلى قاعة العمليات التابعة للدفاع المدني في تونس حيث يتم تنسيق الإغاثة.

اقرأ أيضا:

مهرجان التكنولوجيا الضوئية في تونس

إعصار يضرب أوتاوا ويسبب أضرارا جسيمة

image sourse getty Anadolu