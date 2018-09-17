بوتفليقة يجري تغييرات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسائل إعلام)

كشفت وسائل إعلام أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال قائدي القوات البرية والجوية وعين أمينا عاما جديدا لوزارة الدفاع.



وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستغلال للنفوذ طالت العديد من المسؤولين العسكريين، وذلك قبل انتخابات رئاسية ستجري عام 2019.

وذكرت مصادر إعلامية محلية إن بوتفليقة عين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية، خلفا لطافر. وكان شنقريحة قد شغل سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

وعين الرئيس الجزائري اللواء بومعزة محمد قائدا للقوات الجوية خلفا للوناس.

كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين اللّواء غريس عبد الحميد أمينا عاما جديدا لوزارة الدفاع، بعد إنهاء مهام اللواء محمد زناخري.

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أقال مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، إضافة إلى تغييرات عدة شملت العديد من المسؤولين في المطار، وذلك بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة الجزائر نحو فرنسا، رغم إدراجه على لائحة الممنوعين من السفر في إطار تحقيقات قضائية.

وشملت قرارات منع السفر أيضا كلا من قائد الدرك الوطني السابق اللواء مناد نوبة ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

اقرا ايضا

إقتراب رحيل مرض الكوليرا من الجزائر