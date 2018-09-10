إقتراب رحيل مرض الكوليرا من الجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية الدكتور جمال فورار ان مرض الكوليرا الذي تسبب في حالتي وفاة أوشك على الانتهاء من الجزائر

كما صرح الدكتور أنه "لم يبق في المستشفى سوى ثلاثة مرضى ، ودورة الوباء التي انتشرت في الجزائر تقترب من النهاية".

حسبما ذكر للوكالة الفرنسية

ومنذ ظهور المرض وذلك بعد مضي 22 سنة من الاختفاء، تم تسجيل ما يقارب نحو 98 اصابة مؤكدة توفي منها مريضان فقط.

وكانت آخر مجموعة تم رصدها بتاريخ 1 ايلول/سبتمبر وتشير الى 78 حالة مؤكدة بالإصابة.

وبعد خمسة ايام دون اكتشاف اي اصابة جديدة، ظهرت حالة جديدة الأحد في البليدة وهي المنطقة الاكثر اصابة بالوباء وتقع على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية، بحسب جمال فورار.

ولأول مرة تم تسجيل حالة جديدة خلال الايام الاخيرة في وهران (400 كلم غرب الجزائر).

كما اكد فورار الذي اوضح ان المريض لم يصب في هذه المدينة.

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