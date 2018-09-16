مقتل 32 من ميليشيا الحوثي في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

قتل 32 من ميليشيات الحوثي في اليمن إثر إشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية وغارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي في محيط مدينة الحديدة.



وقالت مصادر عسكرية إن التحالف العربي شن غارة داخل الحديدة استهدفت موقعا تابعا لميليشيا الحوثي, في حين لقي عشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية.

وتواصلت الاشتباكات في محيط الحديدة الأحد في وقت بدأ مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث زيارة الى صنعاء في محاولة لاعادة إحياء الآمال بعقد جولة محادثات سلام بعد أيام من فشل الجولة الاخيرة إثر رفض ممثلي ميليشيات الحوثي الحضور الى جنيف.

وكانت القوات الحكومية اليمنية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء الحديدة و طرد ميليشيات الحوثي التي تستخدم الميناء ممرا لتهريب الأسلحة من إيران.

وتمكنت القوات الموالية للحكومة الاربعاء من قطع طريق رئيسي قرب مدينة الحديدة عند نقطتي "الكيلو 16" و"الكيلو 10" , حيث يربط هذا الطريق مدينة الحديدة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا بارزا لإمداد ميليشيات الحوثي.

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