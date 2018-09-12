إطلاق صواريخ باتجاه المطار في العاصمة الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (رويترز)

قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وسُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة لكن لم يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار دون وقوع إصابات بشرية.

وبحسب مصادر رسمية في المطار فقد تم تحويل مسار رحلة ليبية قادمة من مصر إلى مصراتة بدلا من طرابلس بعد إطلاق صواريخ باتجاه المطار.



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