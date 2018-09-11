المسماري: أدلة على تورط داعش فى هجوم المؤسسة النفطية بطرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نعى المتحدث باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري ضحايا الهجوم الإرهابي على المؤسسة الوطنية للنفط معرباً عن إستنكارهم الشديد لما حدث .

وفى مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين من بنغازي أكد المسماري توصلهم إلى إثباتات باتت لديهم تثبت تورط تنظيم داعش فى الهجوم بالإشتراك مع منشقين من تنظيم القاعدة .

وأضاف بأن المعلومات والإثباتات المتوفرة لديهم من فريق الدعم الإلكتروني التابع للقيادة العامة تؤكد تورط تنظيم داعش بالتعاون مع قيادي منشق من تنظيم القاعدة لتنفيذ هذا الهجوم وهجوم المفوضية العليا للانتخابات .

وأكد المسماري إن الإثباتات المتوفرة لديهم بما فيها من مستندات وأدلة أخرى عن الهجومين والمتورطين فيهما من تنظيمات جاري إحالتها عبر القيادة العامة إلى جهة القضاء المختصة بالتحقيق فى هاذين العملين .

وإعتبر المتحدث بأن هذه الأدلة التي سيتم تقديمها ستكون قطعية وحاسمة فى مسار التحقيقات حول هاذين الهجومين بالتحديد ، داعياً كافة الجهات فى طرابلس لإتخاذ الحيطة والحذر لأن هذه الهجمات وفق ماهو متوفر من معلومات لن تكون الأخيرة .

وأشار المسماري إلى إن الهجوم الارهابي على مقر المؤسسة الوطنية للنفط لا يأتي إلا إستكمالاً للأعمال الإرهابية التي إستهدفت خلال الأشهر والسنوات الماضية البنية التحتية النفطية بمنطقة الهلال النفطي.

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