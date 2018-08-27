إيران تتفق مع النظام السوري على دعم الصناعات الدفاعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال زيارته دمشق اتفاقية َ تعاون عسكري بين البلدين تهدف إلى تعزيز البنى الدفاعية، والتي ستسمح بمواصلة التواجد والمشاركة الإيرانية في سوريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

أوضح حاتمي أن أهمّ بند في هذه الإتّفاقية هو إعادة بناء القوات المسلّحة والصناعات العسكرية الدفاعية، وذلك خلال زيارة تستمر يومين التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد.

واعتبر حاتمي أن سوريا "تتخطى الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة إعادة البناء".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن حاتمي وأيوب وقعا "اتفاقية تعاون مشترك بين جيشي البلدين" من دون التصريح بأي تفاصيل

وفي مقابلة مع قناة الميادين الفضائية جرى بثها مساء الإثنين، أوضح حاتمي من دمشق أن "أهمّ بند في هذه الإتّفاقية هو إعادة بناء القوات المسلّحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية لتتمكّن من العودة الى قدرتها الكاملة".

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