مقتل 7 جنود و3 من عناصر داعش جنوب الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق ( وكالات )

قتل سبعة من القوات الأمنية العراقية وثلاثة من عناصر تنظيم داعش، في اشتباكات للسيطرة على قرية الحود جنوب الموصل

وقال مصدر أمني إن داعش فرض سيطرته على قرية الحود الفاصلة بين ناحيتي القيارة وقضاء الشرقاط ، إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل 7 من القوات الأمنية

وأضاف أن "الطيران العراقي تمكن من استعادة القرية بعد أن قتل ثلاثة من عناصر التنظيم وهروب 8 أخرين من القرية

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى هجمات وعمليات ينفذها عناصر تنظيم داعش، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى هجمات وعمليات ينفذها عناصر تنظيم داعش، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.

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