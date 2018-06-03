في ولايته الثانية.. "السيسي" يتعهد بمواجهة المسلحين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



حملت المقاتلات في السماء فوق القاهرة علم مصر، كما حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية وسط المدينة، بينما كان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" يشق طريقه نحو البرلمان حيث استقبل بـ 21 طلقة تحية، ، بعد سلسلة من الاعتقالات التي أثارت جدلا مؤخرا..

وبعد أن أدى الرئيس السيسي اليمين الدستوري، لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، تعهد الرئيس المصري "السيسي" ببناء دولة حديثة وعصرية تليق بمصر وشعبها، وتكفل بإعادة هويتها التي حاول الآخرون العبث بها، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات التي أثارت جدلا مؤخرا..

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وتعهد الرئيس المصري بمواجهة المسلحين الذين يستهدفون استقرار وأمن مصر، وإنعاش الاقتصاد، في نفس الوقت تعهد بتحقيق تنمية سياسية، اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن "مصر للجميع عدا من حاولوا استخدام الدين والإرهاب للنيل منها ومن شعبها"..

وأضاف السيسي قائلا: "أقف اليوم في مستهل فترة رئاسية جديدة، متعهدا بأن أحافظ على مكتسبات مصر، وأن أتحمل المسؤولية الوطنية لقيادة دولة بحجم مصر وهو أمر عظيم".

ووجه السيسي التحية للذين قدموا الدماء قربانا لكي تبقى مصر مرفوعة الرأس والهامة، وللمرأة المصرية التي تشارك ومعها أفراد الأسرة في معركة التنمية والبناء، قائلا إنهم يزرعون الخير، ويصنعون المستقبل، كي نحقق حلمنا الوطني في بناء دولة حديثة تقوم على أسس الديمقراطية، وتستعيد مكانتها الرائدة بين الأمم"..

ومن الناحية الإقتصادية، أكد السيسي "أنه من الواجب مواجهة الأزمات الاقتنصادية معا رئيسا وشعبا، وخوض التحديات الاجتماعية والسياسية، مع تحمل نتائجها السلبية المنعكسة على كل مناحي الحياة" على حد قوله..

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