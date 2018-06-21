العراق.. قبيلة شمر تقتل 3 عناصر من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قبيلة شمّر في العراق، قتل 3 عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، بعد محاولتهم التسلل إلى قرى تلول الباج، وذلك بعد يومين على مقتل عدة أفراد من القبيلة على يد التنظيم الإرهابي.

وقالت القبيلة في بيان الأربعاء: "إن قواتها العشائرية قتلت ثلاثة عناصر من التنظيم خلال تسللهم لتنفيذ عمليات الخطف والغدر في تلول الباج، وما زالت القوة العشائرية تطارد عناصر التنظيم الهاربين."

ويأتي ذلك بعد مقتل 6 من أفراد القبيلة يوم الإثنين، على يد تنظيم داعش في قضاء الحضر بمحافظة نينوى، حيث طالبت القبيلة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لواء من أبنائها لمواجهة داعش ردًا على هذه الحادثة.

وشكلت العشيرة نحو 15 فوجًا بمساندة من قوات التحالف الدولي، والبشمركة الكردية لمواجهة داعش. وقال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي: "إن مشاركة تلك الأفواج ستساهم بحسم معركة الموصل."

إلا أن نور الدين قبلان نائب بشار الكيكي قال الأربعاء، إننا نرفض تسليح قبيلة شمر بهدف مواجهة داعش، وحذر من مخاطر عسكرة المجتمع.

وحمّلت القبيلة القوات الأمنية مسؤولية حماية المدنيين، معتبرة أن مسؤولية تلك القوات حماية المواطن العراقي، والدفاع عنه، وعجزها عن ذلك يعد تقصيرًا بأداء الواجب.

مصدر الصورة: إرم نيوز

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