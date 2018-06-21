العبادي: "داعش يحاول اختراق الحدود لضرب المدنيين"..

أخبار الآن| بغداد - العراق - (وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إن محاولات افراد تنظيم داعش الإرهابي، مستمرة لاختراق الحدود العراقية-السورية لضرب المدنيين، وتنفيذ أعمال إرهابية في المدن، وبأن القوات العراقية تُجري حالياً عمليات تطهير كبيرة، تشمل المناطق التي يمكن أن يَختبئ فيها الإرهابيون.

وقال للصحفيين في مقر الحكومة، إن "الإرهابيون يعملون الآن ضمن خلايا صغيرة وفي المناطق الصحراوية، والمناطق غير الآهلة بالسكان، ولا زالت قواتنا الأمنية تقوم بعمليات استباقية كبيرة، والجهد الاستخباري تقدم كثيراً، في كشف خلايا داعش الإرهابية، حتى قبل أن تتشكل وتلاحقهم خارج العراق".



وأضاف: "كثفنا خططنا الأمنية لملاحقة الإرهاب ونحن نسبق الإرهابيين بعدة خطوات، ومستمرون بهذا الإطار، وكذلك مستمرون بمحاربة الجريمة المنظمة، والإرهاب فشل فشلاً ذريعاً في إيذاء المواطنين، فلجأ إلى الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية "، وقال العبادي: "تم تسليم العناصر الذين تجاوزوا اليوم على قوات شرطة النجدة وأحيلوا إلى القضاء، وهم الآن في طور التحقيق، ولا نسمح للعراقيين بحمل السلاح خارج إطار الدولة، فكيف نسمح للأجانب بحمله داخل أراضينا".

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