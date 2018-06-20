قرقاش: 3% من اليمنيين لن يسيطروا على مصير الأمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تويتر)

أكد الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن تحرير مدينة الحديدة من أيدي ميليشيات الحوثي بداية النهاية للحرب في اليمن.



و قال قرقاش في تغريدة على تويتر إن الاختيار في اليمن هو بين الدولة والميليشيات وبين النظام والعنف وبين السلام والحرب , ميفاً أن ثلاثة بالمائة من اليمنيين لن يتمكنوا من السيطرة على مصير الأمة.

و قال قائد عسكري في الجيش الوطني اليمني إن قوات الجيش تسعى إلى التقدم باتجاه الشارع المؤدي لميناء الحديدة بهدف السيطرة عليه , مؤكداً أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي باتجاه شارع الكورنيش.

وحي الربيصة هو أول الأحياء الجنوبية ويبعد عن مطار المدينة قرابة 4.5 كيلومتر.

كما أكد القائد العسكري اليمني أن تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة مسألة وقت، في وقت سيطرت فيه قوات الشرعية اليمنية على طريق الحديدة - صنعاء لتقطع بذلك خط إمداد الميليشيات.





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