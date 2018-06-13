استشهاد 4 جنود إمارتيين في عملية إعادة الأمل في اليمن
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)
اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أربعة من جنودها أثناء تأديتهم واجبهم الوطني بعملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
واضافت القيادة العاملة للقوات المسلحة الإماراتية ان الشهداء هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري و الوكيل/1 علي محمد راشد الحساني و الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي و العريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.
و تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء .. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
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