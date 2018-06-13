استشهاد 4 جنود إمارتيين في عملية إعادة الأمل في اليمن

... الدول العربية تنعى شهداء الواجب على أرض اليمن وفي إطار ردود الفعل العربية والدولية على استشهاد الجنود الإماراتيين ، تهافتت القيادات والشخصيات السياسية العالمية إلى تعزية الشعب الاماراتي وقياداته في مصابه الجلل ، وطالبت بالثأر والقضاء على التمرد الحوثي في اليمن والحاق الهزيمة بهم.

... استشهاد الجنود الإماراتيين يثير ردود أفعال قيادات وشخصيات سياسية عالمية اثار استشهادُ الجنود الاماراتيين ردودَ أفعالٍ كثيرة وتهافتت القيادات والشخصيات السياسية العالمية الى تعزية الشعب الاماراتي. وكانت كل الاصوات تعلو وتطالب بالثأر والقضاء على التمرد الحوثي في اليمن والحاق الهزيمة بهم.

... صور: أحلام تستعرض رشاقتها في شوارع تركيا ​استغلت الفنانة الإماراتية أحلام تواجدها في تركيا لقضاء أجازة عيد الأضحى هناك، وقامت بعمل جولة تسوقية برفقة صديقاتها.

... لبنان يوقف طلبات اقامة موظفي الأمم المتحدة للاجئين قرر وزيرُ الخارجية اللبناني جبران باسيل، وقفَ طلباتِ الإقامات المقدمة إلى الوزارة لصالح ِ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى حين صدور ِ تعليمات أخرى..

... تحرير عدد من قرى شرق الحسكة من قبضة داعش حررت قوات سوريا الديمقراطية 3 قرى و 7 مزارع في الايام الثلاثة الأولى من حملتها لتحرير بلدة الدشيشة الاستراتيجية جنوب شرق محافظة الحسكة من قبضة تنظيم داعش