الرئيس اليمني يدعو إلى تحرير الحديدة عسكريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى ضرورة حسم معركة الحديدة عسكريا ، قائلا إن المدينة تعيش كارثة إنسانية سببها الحوثيون..

يأتي ذلك في وقت فيه نجحت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في تحقيق تقدم سريع باتجاه مطار المدينة ،وسط غطاء جوي كثيف من التحالف العربي الذي شن غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات.

يترقب اليمنيون تحرير مدينتهم الحديدة ومينائها على الساحل الغربي، لما تشكل هذه العملية من خطوة مفصلية على طريق تدفق المساعدات الإنسانية إلى الملايين في محافظات عدة.

ومع انطلاق عملية النصر الذهبي العسكرية لتحرير الحديدة ، تقدمت القوات اليمنية نحو مطار المدينة ، وسيطرت على معظم المزارع الواقعة هناك ، مكبدة الميليشيات الحوثية خسائر فادحة..

المقاومة التي تحتشد على مشارف الحديدة من عدة جهات، تسعى لشن هجوم حاسم سيتوج العملية التي بدأتها القوات المشتركة قبل أسابيع على الساحل الغربي، وأدت إلى السيطرة على مناطق واسعة ، حيث وصلت إلى مشارف مدينة الدريهمي وحاصرت الميليشيات في محيط المدينة كما أسرت العشرات منهم ، واستطاعت عزل المسلحين عن بعضهم البعض على الجبهات المختلفة في الحديدة وقطع الإمدادات عنهم..

واستبقت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي الهجوم على المطار، بضربات مكثفة ومركزة على مواقع الميليشيات في الحديدة، الأمر الذي مهد الطريق للمقاومة المشتركة، بالتقدم السريع.

كما نجحت طلائع القوات المشتركة في اقتحام تحصينات الميليشيات على معظم المحاور في ضواحي الحديدة، في وقت استمرت الأرتال العسكرية في التقدم إلى مشارف المدينة الاستراتيجية الواقعة على الساحل الغربي.

الحكومة اليمنية ، من جهتها أكدت مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل البلاد ، بعد أن استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى ممر للخراب والدمار عبر تهريب الأسلحة الإيرانية ..

من تعز العميد عبدالباسط البحر المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز

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