إيران تضع مقترحات بشأن صياغة الدستور في سوريا

أخبار الآن | طهران - ايران - (وكالات)

قدمت إيران مقترحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا بشأن بدء عمل لجنة صياغة الدستور السوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية جابري أنصاري إنه بحث في طهران مع دي ميستورا المقترحات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور في سوريا مشيرا إلى أنه قدم مقترحات حول بدء عمل اللجنة.

ولم يفصح المسؤول الإيراني عن تفاصيل المقترحات التي عرضها على المبعوث الاممي بشأن لجنة صياغة الدستور السوري إلا أنه إدعى التوجه "الإيجابي والبناء" لطهران لتسهيل حل الأزمة السورية، وكان الاتفاق على تشكيل لجنة ستعيد كتابة الدستور تم خلال مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير فيما من المقرر ان يختار دي ميستورا أعضاء اللجنة.

وقال دي ميستورا أواخر شهر مايو الماضي إن الحكومة السورية سلمت الامم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور فيما وافقت جماعة المعارضة الرئيسية في المفاوضات على التعاون ما دام أن تشكيل اللجنة يخضع لرعاية الأمم المتحدة. وكان المبعوث الاممي الى سوريا قد وصل في وقت سابق الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة غير معلنة من قبل.

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