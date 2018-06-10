الحرس الثوري الإيراني يقتل 9 متشددين عبروا الحدود من العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

نقلت رويترز عن بيان للحرس الثوري الإيراني اعلن فيه مقتل تسعة متشددين في عملية أمنية شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق .

وأضاف الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إن المتشددين خططوا في شمال العراق لشن هجوم قبل عبور الحدود إلى إيران يوم الجمعة.

وقال البيان ”تلقى أفراد الفريق الإرهابي أوامر من قيادات المجموعات الإرهابية في شمال العراق وكانت لديهم خطط محكمة لتنفيذ أعمال إرهابية بعد التسلل“ إلى إيران.

ولم يفصح البيان عن تفاصيل فيما يخص هوية المتشددين .

وكان مسلحون من تنظيم داعش قد شنوا هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران ومرقد آية الله الخميني جنوبي العاصمة في يونيو حزيران 2017 مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

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