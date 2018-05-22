هبوط طائرة سعودية بلا عجلات على متنها 151 راكباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفَ مكتبُ تحقيقاتِ الطيران السعودي الثلاثاء عن سببِ حادثِ الطائرة في مطارِ جدة، وقال في بيانٍ لهُ إن طائرةً مستأجرة من قبلِ الخطوط السعودية وهي من طراز "أيرباص A330" واجهت خللا فنيا في منظومة "الهيدروليك" ما أدى لتعطلِ العجلات، وذلك وفقاً لوكالة واس.

وقال المكتب إن الحادث استدعى تغييرَ مسارِ الطائرة، في رحلتها المجدولة من مطارِ الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دكا عاصمة بنغلادش، وحولت رحلتها إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، وأضاف أن الطائرة هبطت دون عجلات أمامية وتوقفت في نهاية المدرج.

وبين المكتب وفقاً للوكالة، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها وتعاملت مع الحالة الطارئة، وأخليت الطائرة من الركاب الـ141 عن طريق مزالق الطوارئ في الطائرة، وأصيب منهم 52 راكبا إصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أن الفضل بعد الله لنجاح عملية الهبوط، يعود إلى كفاءة قائد الطائرة وأيضا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليين. كما باشرت الجهات المعنية التحقيق في العارض، وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.

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