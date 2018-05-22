إسقاط طائرة مجهولة بدون طيار قرب قاعدة حميميم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الجيش الروسي أسقط طائرة مجهولة من دون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية في حميميم بسوريا.



وأضافت الوزارة ان اسقاط الطائرة لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح ولا أضرار مادية واشارت الى ان العمل يسير بشكل طبيعي في القاعدة الجوية الروسية في حميميم".

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، مساء اليوم، هدفاً جوياً صغير الحجم ومجهول الهوية يقترب من المطار"، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأوضح البيان أن الهدف كان طائرة مسيرة، وشددت الوزارة على أن "وحدات الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الروسية دمرت الهدف".



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