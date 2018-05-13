تراجع بنسبة المشاركة واتهامات بتزوير انتخابات العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي متقدمة في الانتخابات البرلمانية تليها قائمة رجل الدين البارز مقتدى الصدر.

يأتي ذلك ، فيما دعا ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب ما سماه التزوير والتضليل..

تبادل ساسة العراق الدعوة لتحمل المسؤولية لدى صناعتهم القرار، وأسفت كتلة التغيير على أسوأ عملية انتخابية، فيما حمّل بعضهم السفارة الأمريكية في بغداد المسؤولية عن التخويف من المشاركة في عمليات الاقتراع.

فقد شهد العراق أعلى نسبة عزوف عن المشاركة في التصويت، في تاريخ الانتخابات التشريعية منذ 2003. لم تتجاوز 44%.

وفي انتظار النتائج النهائية الإثنين .. قالت مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو تليها قائمة مقتدى الصدر.

النتائج غير الرسمية المعلنة اعترض عليها على ما يبدو "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، الذي دعا مسبقا إلى إلغائها وإعادة الانتخابات من جديد بسبب ما سماه التزوير والتضليل..

وأكد على ضرورة إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، إلى حين توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات ..

الائتلاف عزا دعوته إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني ..

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، حدوث خلل في عملية الاقتراع العام بالمحافظة، فيما طالب بإجراء العد والفرز يدوياً ب‍بغداد.

الخلل الذي أكده محافظ كركوك، تسبب بأزمة أمنية في المدينة المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، حيث أعلن حظر التجوال الليلي في المدينة.

إلى ذلك، أفاد سكان محليون بأن اشتباكات وقعت بين حزبين سياسيين كرديين في مدينة السليمانية الواقعة بشمال العراق، وسط اتهامات بتزوير الأصوات. وأضافوا أن إطلاق نار وقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر تاريخياً على المدينة، وحركة التغيير الكردية المعروفة باسم كوران، من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

فإلى ماذا تؤشر هذه النسب المتدنية في المشاركة بالانتخابات ؟ وما هو المشهد المتوقع بعدها ؟؟

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