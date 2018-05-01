المغرب تقطع علاقتها مع طهران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو

أخبار الآن | دار البيضاء - المغرب (وكالات)

أعلنت المغرب، اليوم أنها قررت قطعَ علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسببِ اتهاماتٍ بدعمِ طهران لجبهة البوليساريو.

وأشارَ الوزيرُ المغربي إلى أن بلادهُ ستغلقُ السفارة المغربية في طهران، وستطردُ السفير الإيراني من العاصمة الرباط.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.

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