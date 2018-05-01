أخيرا.. الجزائر تقر رسميا رأس السنة الأمازيغية عيدا..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقر البرلمان الجزائري "بالإجماع" الاثنين 30 أبريل/ نيسان رأس السنة الأمازيغية الذي يحتفل به الأمازيغ بمنطقة المغرب العربي في 12 يناير من كل عام عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر، وكانت الجزائر قد احتفلت للمرة الاولى برأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا في 12 يناير 2018 بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "تعزيزا للوحدة الوطنية"، بحسب "فرانس برس"..

وبموجب القانون الذي أقر الاثنين 30 أبريل/ نيسان، تم إدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الوطنية، وبالتالي فقد تم اعتبار هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به سنويا. وبحسب لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، فإن "الهدف الأسمى لمشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار "تمازيغت" أي "اللغة الأمازيغية" لغة وطنية ورسمية، وكذا تجسيد لمسعى رئيس الجمهورية، "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".

وكانت الجزائر أقرت اللغة الأمازيغية "تمازيغت" لغة وطنية في مارس 2002 بعد أعمال الشغب الدامية التي وقعت في "الربيع الأسود" في 2001 في منطقة القبائل وأوقعت 126 قتيلا. ولاحقا تم إقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في الدستور الذي أقر في 2016..

الجدير بالذكر، أن ربع الجزائريين أي حوالى 10 ملايين نسمة يتكلمون الأمازيغية، ويتركز قسم كبير من هؤلاء في منطقة "القبايل" الجبلية في شرق البلاد. وتعدّ الجزائر أيضا مجموعات أخرى ناطقة بالأمازيغية

أبرزها المزابيون في وادي مزاب (وسط) والشاويون في الأوراس (الشرق) والطوارق (جنوب)..



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