قتلى بغارات للنظام السوري على دوما

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل ما لا يقل عن 27 مدنيا بينهم خمسة أطفال وأصيب 25 بجروح الجمعة في غارات لطيران النظام السوري على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، وفق ما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و قال المرصد إن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 42 ضربة جوية استهدفت عدة مواقع في دوما ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب انقسامات داخلية في صفوف فصيل جيش الإسلام.



ودخلت نحو عشرين حافلة استأجرها النظام إلى دوما، لكنها عادت أدراجها وتوقفت مع حافلات أخرى عند أطراف المدينة، وفقا لمراسل لوكالة فرانس برس. ولم يدل "جيش الإسلام" بأي تعليق علنا على موضوع الاتفاق الذي أعلنه الاعلام الرسمي السوري.

وقد خرج حوالى أربعة آلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ الاثنين إلى شمال سوريا غير أن الفصيل يلزم الصمت حول عمليات الإجلاء.

وقال عبد الرحمن "تمّ تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة".

استهدفت طائراتُ النظام السوري بعدةِ غارات جوية مدينة َ دوما في الغوطة الشرقية، بعد توقفٍ دام عشرة أيام، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت مصادرُ إعلامية في دوما، إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين جراء الغاراتِ التي بلغ عددها 11 غارة.

من ناحيته قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن إن 12 غارة استهدفت عدة مواقع فى مدينة دوما وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".



ويأتي القصف بعد إلقاء طائرات النظام السوري منشورات على دوما، طالبت الأهالي بالبقاء في منازلهم ودعت عناصر "جيش الإسلام" لتسوية أوضاعهم.

وذكرت وسائل اعلام النظام صباح اليوم أن المروحيات ألقت منشورات على دوما، وطلب فيها من المدنيين البقاء في منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

أشار المرصد السورى إلى أن مدنيان قتلا على الأقل الجمعة، فى غارات للطيران الجيش السورى على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "12 غارة استهدفت عدة مواقع فى مدينة دوما وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".

وكان قد أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة أن أكثر من 50 ألف مدنى عادوا إلى الغوطة الشرقية، والعمل جار على إقناع المسلحين المتبقين بإلقاء السلاح والخروج من دوما.



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