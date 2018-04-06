عدد القتلى الفلسطينيين يصل إلى 20 بعد وفاة مصاب في غزة

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (رويترز)

قال مسؤولون بوزارة الصحة إن فلسطينيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع إسرائيل على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 20 قتيلا، هذاودخل احتجاجات الشبان الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل أسبوعها الثاني الجمعة، وسط استعدادات لما أطقوا عليه "جمعة الكاوتشوك



من جانبه حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين، عدد القتلى الفلسطينيين يصل إلى 20 بعد وفاة مصاب في غزة، قال مسؤولون بوزارة الصحة إن فلسطينيا توفي يوم الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع إسرائيل على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في المواجهات مع الجنود الإسرائيليين والتي بدأت يوم 30 مارس آذار إلى 20 قتيلا.

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل يوم الجمعة على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل في إفادة صحفية إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن فلسطينيا توفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته قبل أسبوع أثناء احتجاجات على حدود القطاع. وبهذا ارتفع عدد القتلى إلى 20 في المواجهات التي بدأت يوم 30 مارس آذار مع جنود إسرائيليين.

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