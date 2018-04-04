نيكي هايلي: النظام السوري يستخدم الكيماوي أسبوعيا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنه يجب التخلص من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة من يستخدمها , كما أضافت خلال جلسة في مجلس الأمن أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيمياوية أسبوعيا وأن استخدام النظام للسلاح الكيماوي يعيدنا إلى زمن من المفترض أنه ولّى ومضى .

كما دعا المندوب الهولندي النظام السوري للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة استخدام الغازات الكيماوية في سوريا، حيث يأتي ذلك في ذكرى مرور عام على استخدام الكيماوي في منطقة "خان شيخون"، فضلا عن مناقشة الاتهامات الأخيرة التي وجهت لسوريا بخصوص استخدام نفس السلاح في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وهاجمت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية الدائمة بالمجلس النظام السوري، واتهمته باستخدام الأسلحة الكيمائية، مطالبةً الأمم المتحدة بإجراءات حاسمة ضد سوريا.

ولم تخل كلمة نيكي هايلي، من اتهامات لروسيا حيث أكدت أن عودة روسيا لاستخدام غاز الأعصاب في لندن أمر مقلق وعودة لاستخدام تلك الأسلحة، وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالتورط في عملية تسميم العقيد سيرجي سكريبال العميل المزدوج السابق للمخابرات البريطانية والروسية، وذلك باستخدام غاز الأعصاب، ما ترتب عليه عملية متبادلة لطرد الدبلوماسيين بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب آخر.

ومنذ قرابة شهر، عقد مجلس الأمن اجتماعًا أدان فيه أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة استمرار ورود ادعاءات بشان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مؤكدا أن استخدامها تحت أي ظرف يعد أمرا مقيتا وغير مبرر، مشيرًا إلى تقارير ذكرت وجود هجمات مزعومة خلال الشهرين الماضيين باستخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية.

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