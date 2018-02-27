غارات جوية وقذائف رغم بدء الهدنة في الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية أصابت بلدتين بالغوطة الشرقية يوم الثلاثاء رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا

يأتي ذلك بينما بدأ اليوم سريان وقف لإطلاق النار لخمس ساعات كانت روسيا قد دعت إليه في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بسوريا.

ويهدف وقف إطلاق النار للسماح للناس بمغادرة المنطقة التي يستهدفها هجوم عنيف تشنه قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

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