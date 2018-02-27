دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا لخمس ساعات حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد نحو عشرة أيام من القصف العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 560 مدنياً.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هدوء خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء تخلله سقوط قذائف مدفعية.

ويفترض أن تطبق الهدنة يومياً لمدة خمس ساعات على أن يفتح خلالها ممر لخروج المدنيين.وكان مجلس الامن الدولي قد وافق بالاجماع على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع .

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