خبراء "حظر الكيماوي" يزورون دوما للمرة الثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أن فريق خبرائها زار موقعاً ثانياً للهجوم الكيماوي المفترض في دوما قرب دمشق.

وصرحت المنظمة في بيان "اليوم قام فريق بعثة تقصي الحقائق بزيارة إلى موقع ثان في دوما وجمع عينات فيه"، وذلك في إطار التحقيق حول هجوم بغاز سام وقع في المدينة في 7 أبريل (نيسان) الحالي.

وهذه الزيارة للفريق هي الثانية لدوما بعد أن تمكن من الدخول اليها السبت للمرة الأولى منذ وصوله إلى دمشق في 14 أبريل (نيسان).

وكان النظام السوري الذي ينفي الاتهامات بالضلوع في الهجوم الكيماوي الذي أوقع نحو 40 قتيلاً بحسب مسعفين، دعا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المجيء لدوما.

وبعدما استعاد النظام السوري مدينة دوما بالكامل من مقاتلي المعارضة في سياق سيطرته على الغوطة الشرقية في ختام حصار استمر 5 سنوات وهجوم مدمر أطلقه في 18 فبراير (شباط)، يركز الاآن عملياته على أطراف أخرى لإحكام السيطرة على محيط مدينة دمشق.

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