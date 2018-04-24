أكبر نقابات تونس تقرّر وقف إضراب المعلمين

أخبار الآن| توس العاصمة- تونس (وكالات)



قرّر الاتحاد العام التونسية للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، يوم الإثنين، وقف إضراب للمعلّيمن استمر أسبوعًا في كامل أرجاء البلاد، ومنذ الثلاثاء الماضي، يخوض معلّمو التعليم الإعدادي والثانوي، إضرابًا عن العمل في جميع أنحاء تونس، للمطالبة بزيادة الأجور، وتمكينهم من التقاعد الاختياري في سن 55 بدلاً من 60، إضافة إلى تطوير المدارس الحكومية. ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفًا.

جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد، بمدينة الحمامات شرق العاصمة التونسية، حول أزمة التعليم الإعدادي والثانوي، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم: "تقرر استئناف الدروس، وإرجاع أعداد التلاميذ، وتعليق الإضراب، والاستئناف الفوري للمفاوضات مع الحكومة حول هذا القطاع".



وأضاف الطبوبي في تصريحات إعلامية، أن "الهيئة الإدارية (أعلى سلطة بالاتحاد) ستبقى منعقدة لمدة 3 أيام أو أكثر، إلى حين الاستجابة لمطالب المدرسين". وأشار الطبوبي أن"الجامعة العامة للتعليم الثانوي (تابعة للاتحاد) هي من سيقود المفاوضات، بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد".



ويأتي احتجاج المعلمين بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التّابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ومنذ ديسمبر/كانون الأوّل 2017، اتخذ المدرسون في تونس أشكالًا احتجاجية متنوعة، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات، وصولًا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.

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