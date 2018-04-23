وصول قوافل أهالي القلمون إلى شمال سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج أكثر من 110 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية خلال 24 ساعة وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية.

عشرات الحافلات تغادر منطقة القلمون شرق دمشق إلى شمال سوريا محملة معها المئات من أهالي المدن والبلدات التي وقعت على اتفاق مصالحة مع الجانب الروسي ينسخ بموجبه سيناريو الغوطة الشرقية على بلدات غرب دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية بلغ عدد إجمالي المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضية إلى ألفين وثمانمئة وخمسين شخصا.

وكانت الدفعة الأولى من مهجري القلمون الشرقي وصلت الأحد إلى مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، وتضم حوالي 1300 شخص، حيث دخلت القافلة التي تقلهم من معبر أبو الزندين إلى مدينة الباب، متوجهة منها إلى مدينة جرابلس.

يشار إلى أن فصائل القلمون الشرقي توصلت قبل يومين لاتفاق مع الجانب الروسي، حيث شمل الاتفاق مدن وبلدات الرحيبة والناصرة وجيرود والمنصورة والعطنة والضمير.

الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار وتسليم الفصائل للسلاح الثقيل، إضافة إلى تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من المدن الخمس بضمانة من الجانب الروسي.

الاتفاق نص أيضا، على نشر الشرطة العسكرية الروسية على مداخل المدن وعدم السماح بدخول النظام وميليشياته إليها، بالإضافة إلى تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء، وتشكيل لجنة مدنية مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا المعتقلين.

كما تقرر إعطاء مهلة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة للالتحاق بصفوف النظام، وإعطاء مهلة أخرى للمنشقين عن النظام بالعودة إلى صفوفه خلال 15 يوما بعد صدور عفو خاص بهم.

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