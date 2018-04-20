المرصد: جيش النظام السوري يقصف مخيم اليرموك

أخبار الآن | دمشق - سوريا (المرصد)

قصفت قوات النظام في سوريا مسلحين من تنظيم داعش متواجدين في مخيم اليرموك آخر منطقة تخضع للتنظيم قرب دمشق الليلة الماضية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية والقصف استهدفا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود.

واتخذت الدول الغربية أول تحرك منسق ضد الأسد يوم السبت لمعاقبته على هجوم كيمياوي مشتبه به تقول إنه قتل عشرات خلال حملة للسيطرة على مدينة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتنفي سوريا وحليفتها روسيا استخدام الأسلحة الكيمياوية في الهجوم على دوما.

وتقول دول غربية إن حكومة الأسد التي تسيطر حاليا على دوما تمنع المفتشين من الوصول لموقع الهجوم، وربما تطمس الأدلة هناك وهو ما تنفيه دمشق وموسكو.

وكان اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الحرب. ورغم فرار معظم سكان المخيم لا يزال هناك 12 ألفا يعيشون هناك وفي المناطق المحيطة تحت سيطرة جماعات متطرفة أو مسلحة حسب ما تشير تقديرات الأمم المتحدة.



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