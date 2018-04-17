الجبير: الحوثيون ينتهكون القوانين الدولية ويعرقلون الحل

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )

قال وزيرُ الخارجية السعودي عادل الجبير إن الحوثيينَ ينتهكونَ القوانين الدولية ويطلقونَ صواريخ إيرانية الصنع على المملكة.

وشدد الجبير في مؤتمرٍ صحفيٍ مشترك مع أمينِ عامِ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن الحلَ في اليمن مبني على المبادرةِ الخليجية ومخرجاتِ الحوارِ الوطني



وأضاف الوزير السعودي أن "الحوثيون يعرقلون الحل السياسي في اليمن".

ودان غوتيريس تجنيد الميليشيات للأطفال للقتال في اليمن، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الإنساني".

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير"عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا" .

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن السعودية لم ترغب في الحرب في اليمن بل فرضها انقلاب الحوثيين.

وتابع الجبير "تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران"، وأن "ما تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن يصنف إرهابا". مؤكداً أن الحوثيين ينتهكون القوانين الدولية ويطلقون صواريخ إيرانية الصنع على السعودية، وكما يقومون بزرع الألغام في مناطق مدنية، ويحاصرون مدناً وقرى يمنية، فضلاً عن منعهم دخول المساعدات الإنسانية إليها.

وأشار غوتيريس إلى أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنا كبيرا.

وقال غوتيريس إن السعودية تساعد في سد فجوات تمويل الأونروا، مشددا على أنه لا يوجد حل إلا الحل السياسي في سوريا واليمن.

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