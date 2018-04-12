الخارجية اليمنية: إيران تحول سفارتها بصنعاء إلى ثكنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اتهمت الخارجية اليمنية إيران، الأربعاء، بتحويل مبنى سفارتها في العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب لميليشيات الحوثي وغرف عمليات يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الميليشيات.

كما اتهمت الوزارة في بيان لها إيران بتحويل مبنى سفارتها إلى مخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ.

واستنكرت بشدة استمرار تدخل ايران في الشأن اليمني لدعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار. ودعا البيان النظام الإيراني إلى إغلاق سفارته في صنعاء بشكل فوري.



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وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن "إيران حولت مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار".

وأعربت الوزارة في بيان لها عن "استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران السلبي في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة".

كما دعت إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي اليمنية، والكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.



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