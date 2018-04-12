البيت الأبيض: ترامب لم يضع جدولا زمنيا للرد على هجوم سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لاتخاذ إجراء في سوريا ردا على هجوم يشتبه بأنه نفذ بأسلحة كيماوية وذلك رغم قوله في تغريدة على تويتر إن الصواريخ ”قادمة“ وإن على روسيا ”الاستعداد“.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب لديه عدد من الخيارات إلى جانب الخيار العسكري وإن كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة وإنه يقيم كيفية الرد.

وأضافت أن ترامب يحمل روسيا وسوريا المسؤولية عن الهجوم الكيماوي ونفت أن تكون تعليقاته على تويتر قد سببت أي مشكلة.

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