مشاورات ثلاثية حول توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري

أخبار - الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

في الشأن السوري أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن "زعماء كل من ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​، أجروا مشاورات موسعة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد ​النظام السوري​ قبل نهاية الأسبوع الحالي"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار مؤكد بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا".

وأشارت إلى أن "المشاورات تناولت إمكانية القيام بعمل عسكري يكون موسعا أكثر من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة في نيسان العام الماضي إلى مطار الشعيرات في حمص"، لافتةً إلى أن "زعماء الدول الثلاث ناقشوا مختلف السيناريوهات"، مضيفة أن "الحديث يدور عن توجيه ضربات تستهدف منشآت عسكرية لمنع النظام السوري​ من إمكانية تنفيذ هجمات كيميائية جديدة".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»: إن «روسيا بدأت عمليات تشويش على الطائرات الأمريكية المسيّرة فى سوريا»، وأكدت ونظيرتها الروسية خروج أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم من مدينة دوما خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى شمال حلب. فى سياق آخر، يتعرض الاقتصاد الروسى لأسوأ تراجع للروبل الروسى خلال العام الجارى، وسجلت مؤشرات البورصات الرئيسية فى موسكو تراجعاً حاداً، مع هبوط ملموس على أسهم عدد كبير من شركات روسية عملاقة، ومؤسسات ائتمانية كبرى.

ووصف ديميترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسى، العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده بأنها غير شرعية، وأن روسيا تحتفظ بحقها فى الرد، حيث تسببت العقوبات الأمريكية فى خسائر كبار الأغنياء الروس لنحو 12 مليار دولار.

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